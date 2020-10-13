13 Ekim 2020, Salı
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Denize düşen kadını polis kurtardı! Hakaret yağdırdı...

Son dakika haberine göre, 'in Konak ilçesinde, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K. (28), dengesini kaybederek denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., durumun bildirilmesi ile deniz polisi tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.10.2020
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Denize düşen kadını polis kurtardı! Hakaret yağdırdı...

Olay, saat 01.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen Ş.K., dengesini kaybederek denize düştü.

Denize düşen kadını polis kurtardı! Hakaret yağdırdı...

POLİS KURTARDI
Ş.K.'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boğulma tehlikesi geçiren Ş.K., deniz polisinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Denize düşen kadını polis kurtardı! Hakaret yağdırdı...

GAZETECİLERE KÜFÜR ETTİ
Deniz polisinin botu ile kıyıya getirilen Ş.K., kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Denize düşen kadını polis kurtardı! Hakaret yağdırdı...

Gazetecilere hakaret yağdıran Ş.K., ayakta tedavi edildikten sonra serbest bırakıldı.

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