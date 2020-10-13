Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde yağışla birlikte azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, kuzey ve batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa zaman zaman hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.