Böbrek naklinde şoke eden detay! Bağış mı satış mı?

İstanbul'da annesini böbrek yetmezliğinden kaybeden 27 yaşındaki Tuncay Ü., annesinin en yakın arkadaşı Mavuş D. (58) de aynı rahatsızlığa yakalanınca organ bağışı yapmaya karar verdi. Babası da ameliyat dosyasına, "Ben de kendisini destekliyor ve böbreğini bağışlamasına razı oluyorum" yazılı dilekçe ekledi. Ancak nakil için toplanan kurul şok bir detayı ortaya çıkardı.



BÖBREĞİ İÇİN İLAN VERMİŞ

Tuncay Ü.'nün, daha önce internet üzerinden böbreğini satışa çıkardığı belirlendi. Gencin, böbreğini Mavuş D.'ye satmış olabileceği gündeme geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, yapılan tespit sonrası harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması üzerine böbreğini Mavuş D.'ye gönüllü olarak vermek istediğini iddia eden Tuncay Ü.'nün organını daha önce satmak için ilan verdiği ve suç işlediği ileri sürüldü. Savcılık olayı aydınlatmak üzere soruşturma başlattı. Soruşturma dosyasında Tuncay Ü. ve Mavuş D., "Belli bir çıkar karşılığı organ ve doku temini için ilan ve reklam vermek ve yayınlamak" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.