Koronavirüs raporunda dikkat çeken ayrıntı! Ankara'ya iyi, İstanbul'a kötü haber...

İstanbul'un Marmara bölgesindeki illeri tetikleme olasılığına karşı önlemlerin arttırılacağı belirtiliyor. İstanbul'da çalışıp çevre illerde yaşayan ya da tam tersi durumda olanlar nedeniyle geçirgenliğin yüksek olduğu, bu nedenle İstanbul'daki artışın, diğer illerde artışa neden olacağı kaydediliyor.