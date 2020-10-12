Adıyaman’da ambulansta oksijen tüpü alev aldı: 2 yaralı

Mahmut Kurtuluş idaresindeki 02 AZ 422 plakalı ambulans, özel hastanedeki bir hastayı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdi. İsmi öğrenilemeyen hasta acil servise teslim edikten sonra ambulanstan koku geldiğini fark eden sürücü Kurtuluş ile yanında bulunan sağlık görevlisi Mehmet Ali Bayır, ambulanstaki oksijen tüpünün alev aldığını fark etti.

YARDIM İSTEDİ

Kurtuluş ve Bayır, yangın tüpüyle müdahalede bulundu, başaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Alevler olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından kontrol altına alındı. Kollarında yanık oluşan Bayır ve Kurtuluş, tedavi altına alındı.