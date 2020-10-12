Uzman isimden o bölgeye kritik deprem uyarısı: Tsunami olabilir!

Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bu depremlerin gelecekte yaşanması beklenen İstanbul depremiyle bir ilgisi olmadığını anlatarak, "Bunlar tamamen Heleni dalma batma zonuyla ilgili depremlerdir. İstanbul'dan uzak ama büyük ölçekli düşündüğümüzde Türkiye çevresindeki ana kırıklardan bir tanesi. Yani Heleni dalma batma zonu bir şekilde deprem üretmeye başladığında ve belli bir hareket oluştuğunda bizim Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayının buna kırılarak yanıt vermesi gerekiyor. Bu anlamda büyük ölçekli düşünüldüğünde böyle bir tetikleme gerçekleşebilir" dedi.