İstanbul'da feci kaza: 2'si polis 5 kişi yaralandı, trafik kilitlendi





Kaza 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddialara göre içinde iki polis memurunun bulunduğu 34 YR 2107 plakalı araç sürücüsü ile 34 CZN 369 plakalı araç sürücüsü henüz bilinmeyen nedenden dolayı Kemerburgaz yol ayrımında kaza yaptı. Kazada 2'si polis 5 kişi yaralındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.