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Sivas'ta kamyonun çarptığı traktördeki baba ve oğlu ağır yaralandı

'ın Suşehri ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu ikiye bölündü. Traktördeki baba ve oğlu ise ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2020 Güncelleme Tarihi: 12.10.2020
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Sivas'ta kamyonun çarptığı traktördeki baba ve oğlu ağır yaralandı

Suşehri'nde Nihat Demir (58) yönetimindeki 58 EN 414 plakalı , D-100 kara yolunun Aşağısarıca yol ayrımı yakınlarında, Samet Demirbağ (30) idaresindeki 25 EC 1709 plakalı kamyonla çarpıştı.

AĞIR YARALANDILAR
çapmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen traktörde bulunan sürücü Demir ile oğlu Cihan Demir (31) yaralandı.

Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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