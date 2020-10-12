Sivas'ta kamyonun çarptığı traktördeki baba ve oğlu ağır yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir kamyonun çarpması sonucu traktör ikiye bölündü. Traktördeki baba ve oğlu ise ağır yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AĞIR YARALANDILAR
AĞIR YARALANDILAR
Kazada çapmanın etkisiyle ortadan ikiye bölünen traktörde bulunan sürücü Demir ile oğlu Cihan Demir (31) yaralandı.
Ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.