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Son dakika: İstanbul trafiğinde yüz yüze eğitim trafiği! Metrobüsler yine tıklım tıklım

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Giriş: 12.10.2020 08:55
Güncelleme:12.10.2020 09:10
Son dakika haberi... Yüz yüze eğitimin 2. aşamasının geçildiği bugün İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'ya kadar çıktı. Trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Öte yandan toplu ulaşım araçlarında adım atacak yer kalmadı. Sosyal mesafe kuralı yine yok sayıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 12 Ekim tarihinde açılacağını söylemesinin ardından yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk yaşandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından beri kapalı olan ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitim, alınan koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yeniden başladı.



Okulların tekrardan açılmasıyla çalışmaya başlayan servisler trafikte yoğunluk oluşturdu.



Sabah saatlerinde evlerinden çıkarak okullarına gitmek isteyen öğrenciler sebebiyle trafikte uzun kuyruklar meydana geldi.

Yüz yüze eğitim trafiği!
Yüz yüze eğitim trafiği!
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