Sigara için çakmağını çaktı 'kundakçı' diye dayak yedi!

Kanlar içinde kalan kişi, polisler tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen bir kişi sigara içmek için cebinden çakmak çıkarttı. Çakmağı çakmaya çalıştığı sırada çevredeki diğer vatandaşların dikkati çekti. Rüzgar nedeniyle yanmayan çakmak sonrası elini siper eden kişi, çevredekilerin saldırısına uğradı.