Oğuz Atay kimdir, kaç yaşında? Oğuz Atay neden doodle oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk Edebiyatının en önemli isimlerinden olan Oğuz Atay, 1934 yılında dünyaya gelmiştir. Cumhuriyet dönemi roman ve hikâye yazarlığı yapan Atay, Tutunamayanlar, Tehlikeli Oyunlar gibi Türk Edebiyatı için oldukça fazla önemli olan kitaplar yazmıştır. İşte, Oğuz Atay neden doodle oldu? Merak edilen detaylar haberimizde...

OĞUZ ATAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oğuz Atay Türk Edebiyatında Cumhuriyet dönemi yazarlarından biridir. Özellikle 'Tutunamayanlar' adlı romanıyla Türk edebiyatının en önemli eserlerinden birine imza atmıştır. Oğuz Atay 1934 yılında dünyaya gelmiştir. Öğrenimini İTÜ inşaat fakültesinde tamamlamış Öğrenimi sonrasında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Atay, akademisyenlik yaptığı sıralarda gazetelerde yazılar ve makaleler yazmaya başladı. Yazdığı ilk romanı ise Türk Edebiyat tarihine damga vuracak olan ve insanların akıllarına kazınacak Tutunamayanlar adlı romanıdır. 1970 yılında ilk romanı Tutunamayanları tamamlayan Atay, kitabı ancak 1972 yılında yayınlayabildi. Daha sonra Tutunamayanlar TRT roman ödülünü kazandı. Atay, Tutunamayanların ardından kitabın ikincisi niteliği taşıyan Tehlikeli Oyunları 1973 yılında yayınladı.