Ev küle döndü Türk bayrağına zarar gelmedi

Bakan Soylu Kara Hüseyinli Mahallesi'nde yaptığı açıklamada ise, "2 gündür Tüm kurumlarımız elinden geleni ortaya koydu herkes bir gayret gösterdi. Sizlere Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiliyorum. Bizler de bugün buraya tahkikatlar nasıl gidiyor diye bakmak için hem de hasarlar tespitleri yapılıyor nedir ne değildir tüm bunları değerlendirmek için buraya geldik" dedi.

Diğer yandan İçişleri Bakanı Soylu hasar gören evlere ve mahallelere ziyaretlerini sürdürüyor.