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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Son dakika haberine göre; Gece saatlerinde açıklarında 4,2 ve 4,8 büyüklüğünde iki meydana geldi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler

Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.44'de Ege açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Saat 03.30'da aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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