Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 ve 4,8 büyüklüğünde deprem! Son depremler
Son dakika haberine göre; Gece saatlerinde Ege Denizi açıklarında 4,2 ve 4,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
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Ege Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.44'de Ege açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Saat 03.30'da aynı bölgede 4,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.