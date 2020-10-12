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Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

'un ilçesinde bir kişi dairede tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli gözaltına alınırken, ailenin 4 yaşlarındaki çocuğu koruma altına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.10.2020
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Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında iddiaya göre, bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir sebeple karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Tartışma seslerini duyan komşularının haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

Polis, şüpheli kocayı gözaltına alarak emniyete götürdü. Ailenin 4 yaşlarındaki çoğunu polis tarafından koruma altına alındı. Çocuk, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği bodrum katında uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

Olayla ilgili konuşan bir kişi, bağrışma seslerini duyduklarını müdahale etmek için daireye gittiklerinde ise kapıyı açan kimsenin olmadığını söyledi.

Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

Daha sonra adamın karısını öldürdüğünü öğrendiklerini ve polise bildirdiklerini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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