Gece yarısı dehşet! Tartıştığı karısını çocuğunun gözü önünde bıçakladı...

Hürriyet Mahallesi Barış Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın bodrum katında 00.30 sıralarında iddiaya göre, bir kişi yaşadıkları dairede henüz bilinmeyen bir sebeple karısıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine koca, karısını boynundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.