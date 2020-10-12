Avokado fidanı için geceden gelip sıraya giren var

ÇEVRE İLLERDEN GELİP GECEDEN SIRAYA GİRENLER VAR

Antalya'da çok sayıda fidan üretim merkezi bulunurken, sertifikalı fidan satın almak isteyen üreticiler ise Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne (BATEM) gelerek sıraya giriyor. Her yıl üreticiler sertifikalı ürünlerden yalnızca 250 adet alabiliyor. Tanesi 38 liradan verilen fidanlar için üreticiler geceden gelip BATEM kapısı önünde sıraya giriyor. Yoğun talep karşısında BATEM yetkilileri yalnızca 10 bin adede kadar cevap verebiliyor.

Avokado yetiştiriciliği ve ıslahı üzerine çalışma yapan BATEM Üretme ve İşletme Bölüm Başkanı Dr. Süleyman Bayram, piyasada bulunan ürünlerin anaçlarının BATEM'de olduğunu söyledi. Piyasada kolaylıkla bulabilmelerine rağmen İzmir, Muğla, Adana ve Hatay'dan gelenler olduğunu da anlatan Bayram "Sıraya girmek için geceden, birkaç gün önceden gelenler oluyor. Biz özel sektörü yönlendirmeye çalışıyoruz üretim noktasında. Biz her yıl 10 bin fidan üretiyoruz. Bu üretimi 50 bine çıkarmak gibi bir amacımız yok. Biz bu ürünün teşviki için sadece belli bir sayıda üretim yapıyoruz" dedi.