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Yağışlar yeterli olmadı! İstanbul barajlarında kırmızı alarm

Son dakika haberi... 'un yaklaşık 80 günlük suyunun kaldığının açıklanmasının ardından dün etkili olan sağanak yağış İstanbulluyu sevindirdi. Ancak dün gün boyunca kentte etkili olan barajların seviyesinin yükselmesine yetmedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Yağışlar yeterli olmadı! İstanbul barajlarında kırmızı alarm

İstanbul son yılların en kurak dönemlerinden birisini geçiyor. Megakentin barajlarındaki su seviyeleri, yaz aylarında beklenen yağışların düşmemesinin ardından düşmeye başladı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 34 seviyesine kadar indi.

YAĞMUR BARAJLARA ETKİ ETMEDİ

Uzman isimlerde ve vatandaşlarda dün yağan yağmurların bir nebze de olsa barajları dolduracağı umudu hakimdi. İstanbullu dün gün boyunca etkili olan sağanak yağmurdan umduğunu bulamadı. Yağmur öncesi yüzde 34.73 olan doluluk oranı yağmurların ardından 34.72 ölçülerek ancak kendi seviyesini korudu.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış analizine göre ise Marmara Bölgesi'nin Eylül ayı yağış ortalamasında normaline göre yüzde 64 azalma tespit edildi.

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