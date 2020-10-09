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İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden 'korona' uyarısı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kentte Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vaka sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.10.2020
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İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden 'korona' uyarısı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'ndan kentteki yeni tip korana virüsün seyri yönünde son dakika açıklaması geldi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden 'korona' uyarısı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

Resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, Eylül'ün ikinci haftasından itibaren düşme eğiliminde olan pozitif vak'a sayısının son hafta yükselme trendinde olduğunu belirtti.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden 'korona' uyarısı: Pozitif hasta sayımız yükselme trendinde

Memişoğlu, tablonun yatan hastaya henüz yansımadığını da sözlerine ekleyerek, vatandaşları temizlik, mesafe ve maske kurallarına uymaları yönünde uyardı.

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