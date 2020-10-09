Japonya'da yayınlanan bir araştırmada Covid 19'a neden olan SARS-CoV-2 virüsünün, insan derisinde 9 saat kaldığı gösterildi. Bu süre, grip virüsüne kıyasla yaklaşık 4 kat daha uzun. Bu bilgi Covid 19'dan korunmada el hijyeninin önemini bir kez daha göstermiş oldu.



