Kayseri’de liseli Cihan Allı'yı öldüren eski okul arkadaşına 10 yıl hapis

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Mehmet S. ile Cihan Allı, geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartıştı.

İkili arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan Allı, naklini başka okula aldırdı. Ancak aralarındaki husumet devam eden ikili, geçen 9 Ocak günü, oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada Mehmet S., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Allı, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Mehmet S. hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı.





"ARAMIZDA ARBEDE ÇIKTI"



Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü karar duruşmasında tutuklu sanık Mehmet S. ile ölen Cihan Allı'nın anne-babası hazır bulundu. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen Mehmet S., "Yanımda sürekli bıçak taşırdım. 3-4 ay önce arkadaşlarıyla beni dövmüştü. Başka bir olay nedeniyle de okuldan atılmıştı. Arkadaşlarımla konuşurken, yanımızdan geçti. Onlara gidip, döneceğimi söyledim. Peşinden gittim. Cihan, beni görünce cebinden bıçağı çıkarmaya çalıştı ancak çıkaramadı. Aramızda arbede çıktı. Bıçakladım. Bacağındaki kanı görünce kaçtım" dedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet S.'yi, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından da cezasyı yaşının küçük olması nedeniyle 10 yıl hapis cezasına düşürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.