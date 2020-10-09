Sivrisinek ısırığı tedavisi olmayan hastalığa sebep oldu
Kamboçya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kamboçyalı Bong Thet'in 20 yıl önce bacağından sivrisinek ısırması sonrası ayağında oluşan parazit hastalığı nedeniyle tümör oluştu. Uzmanlar Thet'in hastalığına mikroskobik ipler benzeri solucanların sebep olduğunu belirtti. Thet'in hastalığının tedavisi bulunmuyor.
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Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı Bong Thet'in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu.
Uzmanlar Thet'in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti.
Bu tip parazitler vücudun sıvı dengesini koruyan ve enfeksiyonlarla savaşan insan lenf sisteminde yaşıyor.
Uzak doğuda sivrisinekler, özellikle bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünyası Thet için çare arıyor.