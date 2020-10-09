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Sivrisinek ısırığı tedavisi olmayan hastalığa sebep oldu

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kamboçyalı 'in 20 yıl önce bacağından sivrisinek ısırması sonrası ayağında oluşan hastalığı nedeniyle tümör oluştu. Uzmanlar Thet'in hastalığına mikroskobik ipler benzeri solucanların sebep olduğunu belirtti. Thet'in hastalığının tedavisi bulunmuyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2020 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020
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Sivrisinek ısırığı tedavisi olmayan hastalığa sebep oldu

'da 20 yıl önce bacağından sivrisinek ısırak 'in ayağında oluşan hastalığı nedeniyle tümör oluştu.

Sivrisineklerin 20 yıl önce bacağından ısırdığı Bong Thet'in ayağında, oluşan parazit hastalığı sebebiyle tümör oluştu.

Uzmanlar Thet'in hastalığının mikroskobik iplik benzeri solucanların neden olduğu parazitik bir hastalık olduğunu belirtti.

Bu tip parazitler vücudun sıvı dengesini koruyan ve enfeksiyonlarla savaşan insan lenf sisteminde yaşıyor.


Uzak doğuda sivrisinekler, özellikle bu hastalığın yayılmasına neden oluyor. Hastalıkla ilgili şaşkına dönen tıp dünyası Thet için çare arıyor.

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