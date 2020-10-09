Antalya'da ailenin yok olduğu siyanürlü intiharda, tefeci çetesi kayınvalideyi de borçlandırmış





6'SI TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 7'si ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Çete lideri Kazım Evren ve Cahit Ülkü ile 4 örgüt üyesi tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.



KAYINVALİDE ADINA DA 3 SENET OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar sonucunda ele geçirilen senetler arasında Selim Şimşek'in Konya'da yaşayan kayınvalidesi Sıdıka Aydoğmuş adına düzenlenen toplam 350 bin TL'lik 3 ayrı senet olduğu da saptandı. Bu gelişme üzerine soruşturmayı yürüten savcılık, Aydoğmuş'un ifadesine başvurdu. Şikayetçi sıfatıyla ifade veren Aydoğmuş, şunları söyledi: "Şahısları kesinlikle tanımıyorum. Cahit Ülkü'nün adını damadımın çalışanı ve rahmetli kızımın yakın arkadaşı olan, soyadını bilmediğim Ayşe isimli şahıstan duydum. Cahit Ülkü, damadımın memleketlisiymiş. Damadımın ağabeyleri bu şahsı tanıyormuş. En yakın tanıyan ise damadımın ağabeylerinden M.Ş.. Cahit Ülkü, takma isim olarak 'Gökhan' adını kullanıyormuş. Bu şahıs rahmetli kızımın evine girip çıkan, torunlarım ile oyunlar oynayan bir şahısmış. Ayşe isimli kişiden duyduğum kadarıyla Cahit Ülkü'nün damadımdan 10 bin TL alacağı varmış. Detaylarını bilmiyorum. Bu kişilerle alacak- verecek durumum olmamıştır. Damadım eskiden Akdeniz Üniversitesi'nde kafe işletiyordu. İşleri yolunda gitmeyince kafeyi kapattı. Ancak ne kadar olduğunu bilmediğim vergi borcu mevcuttu. Kafeyi kapattıktan sonra damadım ve kızım, Gökhan takma isimli bu şahısla bakkal dükkanı açtı. Bunun için kızım benden vekalet istedi. Ben de verdim. Bakkal 1 yıl faaliyette kaldı. Ortaklık aşamasında bu şahıs kızım ve damadıma bir miktar sermaye bedeli vermiş. Biz daha sonra, bu bedeli kredi çekerek, 40 bin TL olarak kızım vasıtasıyla ödedik. Bakkal, kızım ve damadımın üzerine geçmiş oldu. Borç kapandı."