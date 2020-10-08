Karabağ’ın özgürlüğü için iki oğluyla cepheye koşmuştu! Ünlü senarist şehadet şerbetini içti

Bir babanın iki oğlu'yla Ermenileri topraklarımızdan defetmek için yola çıkması ve şehit olması Sadece 100 binlerce Azerbaycan halkı için de bir örnektir.

Baba müşfik Abbasovun Şehit olmasına üzüldük ama şunu da biliyoruz ki Azerbaycan'ın şerefli tarihinde bu baba Yerini alacaktır. Azerbaycan ordusu Ermeni ve kendisi ile hareket eden teröristlerle birlikte İşgal ettikleri bu topraklardan çıkarıldıktan sonra Bu baba gibi şehitlerimizin hatıralarını orada bu topraklarda yaşatacaklardır '' dedi.