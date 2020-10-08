11 yıl firar etmişti! Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandı

İddialara göre; geçmişte yargılandığı davalardan ötürü bazı kesilmiş hapis cezaları bulunan, polisler tarafından aranan ve yer altı dünyasının tanınmış isimlerinden olduğu ifade edilen Yavuz Kaşıkçı, İstanbul'da operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

11 yıl altı aydır firari olan ve emniyet güçleri tarafından aranan Yavuz Kaşıkçı, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından operasyonla yakalandı ve getirildiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Dosyasının düşmesine altı ay kala yakalandığı iddia edilen Yavuz Kaşıkçı tutuklanarak Metris Cezaevi'ne yerleştirildi.