Koronavirüs soruları arttı! İşte Alo Fetva Hattı'na gelen ilginç aramalar

KORONAVİRÜS SORULARI ARTTI

Koronavirüsten önceki dönemde gelen soruların büyük kısmını aile içerisindeki maddi ve manevi ilişkiler oluştururken, koronavirüsle birlikte vatandaştan gelen sorular da bu yönde ağırlık kazandı. Kolonya ya da dezenfektanın abdest bozup bozmayacağından, cuma namazını koronavirüs nedeniyle kılamadığı için günah olup olmadığı gibi soranların sayısının arttığı kaydedildi.

Vaiz Saffet Sevim, vatandaştan günlük hayatta karşılaşılan helal- haram durumları ve mirasla ilgili soruların sıklıkla geldiğini ve bunları usulüne uygun şekilde cevaplandırdıklarını ifade etti. Eşler arasındaki sorunlarla ilgili soruların da geldiğini anlatan Sevim, eşlere genellikle birbirlerine karşı hoşgörülü olmaları gerektiği tavsiyesinde bulunduklarını söyledi.