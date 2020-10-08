Adana'da swinger sapkınlığında şifre ortaya çıktı: Kaz yolundu





FUHUŞ PARTİSİNE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMAYLA KATILIYORLARMIŞ

Öte yandan kendilerini beğendirmek için estetik ameliyat olan şebeke üyesi kadınların, iyileşme sürecinde partilere katılamadıkları, bunun için de görüntülü konuşma yöntemiyle partiye dahil edildikleri öğrenildi. Şebeke üyesi bir çiftin, 6 ay boyunca 9 il gezdiği ve fuhuş toplantılarına katıldıkları belirlendi.