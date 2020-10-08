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Diyarbakır'da "Yok artık" dedirten olay! Otobüste maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı

’da bir vatandaş, halk otobüsünde salgınından korunmak için ağzını ve burnunu kapatması gereken maskeyle gözlerini kapattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2020 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020
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Diyarbakır'da Yok artık dedirten olay! Otobüste maskeyle ağzı ve burnu yerine gözlerini kapattı

Diyarbakır'da halk otobüsüne binen bir vatandaş, korona virüs salgınından korunmak için maske takma zorunluluğunu yanlış anladı. Otobüste yolculuk eden vatandaş, ağzını ve burnunun kapaması gereken maskeyle gözlerini kapattığı görüldü.

VATANDAŞLAR KAYDETTİ

Sorumsuz vatandaş, uyarılara rağmen yolculuk boyunca maskesini düzeltmesi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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