İstanbul'da koca dehşeti! Çocuklarının gözü önünde kızgın şişli işkence!

Tedaviye yanıt vermezse ameliyat olma riski var. Şu an beklemedeyiz. Yarın anestezi altında büyük pansuman yapılacak. Sonrasında doktorlar neyin gerektiğini neyin gerekmediğinin bilgisini verecek. Bunun hiçbir şekilde affı olmayacak, olmamalı da. Çok canice bir saldırı. Dayağın da şiddetin de ötesinde canilik, başka bir şey değil. Susmayacağız biz her zaman yanındayız" dedi.