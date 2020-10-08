Maske uyarısı yapan kadın yolcuyu döven otobüs şoförüne  6 yıl hapis istemi

OTOBÜSTEN İNDİRMEDİ

Hürriyet'in haberine göre Koçer ifadesinde "Şoför tahminen 6-7 durak boyu beni indirmedi ve polisin durdurmasıyla ben otobüsten indim" dedi. Otobüs şoförü Ali Osman T., hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'kasten yaralama' suçlarından 6 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemenin kabul ettiği iddianamede şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği tüm evrak kapsamından anlaşıldığı belirtildi. Şüpheli Ali Osman T. de ifadesinde, olay günü maskesinin elinde olduğunu, su içmek için maskesini çıkardığını iddia etti.