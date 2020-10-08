Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

Öte yandan koronavirüste seyahat dışında da gelişmeler yaşanıyor. Uzmanlar süper bulaştırıcı olarak adlandırılan grupa sonbahar ayları ve kış başlangıcında çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerken bu kişilerin toplumlar için büyük risk teşkil ettiğini bu nedenle maske, mesafe ve temizlik önlemlerini asla bırakmamaları gerektiğini aktarıyor.