08 Ekim 2020, Perşembe
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Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

Koronavirüs tehlikesine karşı, karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verecek '' uygulaması test sürecine başladı. Dünya bir ilk olan uygulama ile birlikte, denetim mekanizmasi dijitalleşecek ve kişinin koronavirüse ilişkin son kayıtları sistemden elenerek geçecek. İşte merakla beklenen sistemin ayrıntıları...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.10.2020
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Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek
Dünyada salgın nedeniyle yapılması ile bir ilk olma özelliği taşıyacak yeni uygulamanın adı Covid Pasaport! Çalışmaları biten ve son dakika kararıyla test sürecine alınan Covid pasaport uygulaması için denemeler Londra'da başlıyor.
Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek
İşte kişinin koronavirüs test ve taşıyıcılığa ilişkin son durumunu dijital takibe tabi tutacak covid pasasport uygulamasının ayrıntıları;
Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

KOVİD PASAPORT UYGULAMASI RESMEN BAŞLIYOR

Uygulamanın kişiye olan faydası koronavirüs riski nedeniyle seyahat ettiği noktada planlarının aksamasını engellemek olurken topluma faydası da gözden kaçan belirti göstermeyen taşıyıcıların serbestçe ortada dolaşmasını engellemek olarak öne çıkıyor.

Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

KARANTİNAYA ALINMA RİSKİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Uygulama kişilerin tatil ya da iş için yaptığı seyahat sırasında karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verecek teknolojiyi test etmek için bu hafta Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda yapılacak.

Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

2 HAVAYOLU ŞİRKETİ İLE TEST SÜRECİ

Cathay Pacific ve United Airlines'taki yolcular, 'CommonPass' isimli bir cep telefonu uygulamasına Android ve IOS cihazlarla denemeye başlıyor. Uygulamanın, dijital bir sağlık geçiş sertifikası görevi göreceği ifade edildi.

Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

TEST AŞI VE TAŞIMA BİLGİLERİ YER ALACAK

Söz konusu uygulamada, kişinin koronavirüs test durumunu ve aşı olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer alacağı aktarıldı. Öte yandan, uygulamanın henüz 'test' aşamasında olduğu, Londra, New York, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını yapan gönüllü kişilerce deneneceği ifade edildi.

Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

Ayrıca, uygulama sayesinde karantina riski altında olmadan uluslararası seyahat edilmesinin önünün açılacağı düşünülüyor.

Yeni dönem başlıyor! Karantina riski olmadan seyahat edilecek

Öte yandan koronavirüste seyahat dışında da gelişmeler yaşanıyor. Uzmanlar süper bulaştırıcı olarak adlandırılan grupa sonbahar ayları ve kış başlangıcında çok dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizerken bu kişilerin toplumlar için büyük risk teşkil ettiğini bu nedenle maske, mesafe ve temizlik önlemlerini asla bırakmamaları gerektiğini aktarıyor.

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