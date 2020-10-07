Şanlıurfa'da kan donduran olay! Odaya kapatıp 5 gün boyunca işkence yaptı...

Genç kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken tedavisine devam edilmek üzere Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde şiddet mağduru kadının kafatasında kırıklar oluştuğu, vücudunda ezilmeler meydana geldiği belirlendi. Polise verdiği ilk ifadesinde üç çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadının eşinin kendisini zincirle dövdüğünü söylediği öğrenildi.