07 Ekim 2020, Çarşamba
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Şanlıurfa'da kan donduran olay! Odaya kapatıp 5 gün boyunca işkence yaptı...

Son dakika haberine göre; 'nın Haliliye ilçesinde gerçekleşen olay kan dondurdu. uyruklu imam nikahlı eşine 5 gün boyunca şiddet uygulayan İ.A. genç kadını odaya kilitleyip kayıplara karıştı. Komşuların durumu polise bildirmesi üzerine kilitlendiği odadan çıkartılan kadının kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020
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Şanlıurfa'da kan donduran olay! Odaya kapatıp 5 gün boyunca işkence yaptı...

Haliliye'de gerçekleşen olay görenleri şoke etti. uyruklu imam nikahlı eşine 5 gün boyunca şiddet uygulayan İ.A. genç kadını odaya kilitleyip kayıplara karıştı.

Komşuların durumu polise bildirmesi üzerine kilitlendiği odadan çıkartılan kadının kafatasında kırıklar olduğu tespit edildi.

Genç kadına ilk müdahale olay yerinde yapılırken tedavisine devam edilmek üzere Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkiklerde şiddet mağduru kadının kafatasında kırıklar oluştuğu, vücudunda ezilmeler meydana geldiği belirlendi. Polise verdiği ilk ifadesinde üç çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadının eşinin kendisini zincirle dövdüğünü söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İ.A.'yı saklandığı bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Sabah

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