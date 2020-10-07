07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı

Sakarya'da Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı

’nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralanırken, 4 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020
ABONE OL
Sakarya'da Akraba iki aile kavga etti: 3 yaralı

Olay gece saatlerinde, Erenler Küpçüler Yeni Mahalle Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Birbirleriyle akraba olan iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Gülser T., Doğan T. ve Tugay T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralanan 3 kişiyi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde 4 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA