07 Ekim 2020, Çarşamba
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Kağıthane'de iki kardeşe silahlı saldırı!

Son dakika haberine göre; 'de düzenlenen silahlı saldırıda 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020
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Kağıthane'de iki kardeşe silahlı saldırı!

Alınan bilgiye göre, Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mücahit Kanat ile Ali Kanat adlı kardeşlere kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan kardeşler 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mücahit K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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