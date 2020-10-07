Müge Anlı canlı yayınında mucize gibi kavuşma! 55 yıllık hasret son buldu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dün 55 yıl önce evlatlık verilen Hülya Ertaş'ın hayat hikayesi konu oldu.

Almanya'nın Erbendorf şehrinde dünyaya gelen Hülya Ertaş, 1965 senesinde hiç tanımadığı biyolojik ailesi tarafından evlatlık verilmiş. Annesi Yurdagül Şeker 1694 yılında eşi ve 3 yaşındaki kızını bırakarak Almanya'ya çalışmaya gitmiş, orada edindiği arkadaşlarına bir süre para kazandıktan sonra eşi ve kızını da yanına alacağını söylemiş. Bir porselen fabrikasında çalışmaya başlayan Yurdagül Şeker oradayken hamile olduğunu öğrenmiş. Kızı Hülya Ertaş'ı dünyaya getiren Yurdagül Şeker çocuğuna bakamayacağını söyleyerek oradaki Türk arkadaşı olan Gülten – Yüksel Sığırcı çiftine kızını evlatlık olarak vermeye karar vermiş. Daha sonra Türkiye'ye dönen Sığırcı çifti ise Hülya Ertaş'ı Yüksel Sığırcı'nın kız kardeşine bizim çocuğumuz diyerek evlatlık olarak vermiş.