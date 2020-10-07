İlkokul müdürüne yüz kızartan dava! 4 yıl boyunca...
Sarıyer'de bir ilköğretimin okulunun eski müdürü C.A. hakkında, ilkokul öğrencisi A.K.'ye 4 yıl boyunca cinsel ve sözlü tacizde bulunup tehdit ettiği iddiasıyla 14 yıla kadar hapis istendi. Savcılığın iddianamesinde, odasına çağırdığı o dönem 14 yaşında olan kız çocuğuna, 'seni seviyorum, benim olacaksın, seni patlatacağım, seni özledim' gibi sözlerle tacizde bulunduğu, ayrıca 'seninle kalan işimi halledip seni öldüreceğim, yaptıklarını birine söylersen anneni işten atacağım' diyerek tehdit ettiği iddia edildi. C.A. eski öğrencisinin kendisine iftira attığını söyleyerek suçlamaları reddetti.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre C.A., Sarıyer'de bir ilköğretim okulunun müdürüydü. İddiaya göre müdür C.A., mağdur A.K.'yı ilk olarak 14 yaşında iken odasına çağırarak 'seni seviyorum, benim olacaksın' dedi. Eliyle A.K.'ya tacizde bulunan kıyafetlerini çıkarmaya çalışan C.A., odaya bir öğretmen girince elini çekti. C.A., aynı gün A.K.'ya müstehcen resim ve video izleterek 'sana bunları yapacağım' dedi. C.A. yine bir başka gün soyunma odasında A.K.'ya cinsel sarkıntılık yapmaya kalkıştı. C.A. en son A.K.'yı duvara sıkıştırıp beline sarılarak dudaklarından öptü. Muhtelif zamanlarda A.K.'yı gördüğünde ise 'dokunmama izin ver, neden kendini bu kadar saklıyorsun' dedi.
4 YIL BOYUNCA İSTİSMARA UĞRADI
A.K.'nın annesi de aynı okulda hizmetli olarak çalışıyordu. A.K. geçen yıl annesine yardım etmek için okula gitti. A.K. okulda müdür C.A.'yla karşılaştı. C.A., eski öğrencisinin mahrem bölgesini kast ederek 'seni patlatacağım, seninle kalan işimi halledip seni öldüreceğim. Yaptıklarını birine söylersen anneni işten atacağım' diyerek tehdit etti. müdür C.A. bu şekilde A.K.'ya yaklaşık 4 yıl boyunca cinsel sarkıntılıkta bulundu.
14 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANMASI İSTENDİ
Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savunması alınan müdür C.A., suçlamaları reddetti. A.K.'nın idarecilik yaptığı okulda okuyan eski bir öğrencisi olduğunu belirten C.A., 8 yıllık öğrenimi boyunca mağdur A.K.'yı çeşitli nedenlerle telefonla aramış olabileceğini, birkaç kez A.K.'yla çalışma yöntemleri konusunda görüşme yaptığını, annesinin okulda çalışmayacağının duyulması üzerine kendisine iftira atıldığını savunmasında anlattı. İddianamede mağdur çocuğun samimi iftiraları, tanıkların bazı günler A.K.'yı şüphelinin odasında gördüklerine ilişkin beyanları ve adli görüşmecinin tespiti dikkate alındığında şüphelinin savunmasına itibar edilmesi yerine A.K.'nın ifadesine itibar edildiği anlatıldı. Ayrıca mağdur çocuk ile C.A. arasında bir husumetin bulunmadığı, şeref ve namusu ilgilendiren bir konuda mağdur çocuğun C.A.'ya iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden olmadığı belirtildi. Savcılık C.A.'nın mağdur çocuğa karşı cinsel istismar, taciz ve tehdit suçlarından 4 yıldan 14 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasını istedi.
SABAH