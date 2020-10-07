07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'da yarım asırlık hasret son buldu!

Müge Anlı'da yarım asırlık hasret son buldu! - 07.10.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.10.2020 13:01
Güncelleme:07.10.2020 13:08
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan kavuşma herkese duygusal anlar yaşattı. 55 yıl önce evlatlık verilen Hülya Ertaş, 18 yaşında evlatlık verildiğini öğrendi. Kendisini evlatlık olarak veren Gülten – Yüksel Sığırcı çifti tarafından da evlatlık alındığını öğrenen Ertaş, gerçek ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dünkü çağrısının ardından ailesinin bulunduğunu öğrenen Hülya Ertaş, bugünkü canlı yayında ablasına kavuştu. İşte 7 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı yayınında yaşanan duygusal anlar…
Müge Anlı'da yarım asırlık hasret son buldu!
Müge Anlı'da yarım asırlık hasret son buldu!
Müge Anlı 7 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 7 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 6 Ekim Salı tek parça izle
Müge Anlı 6 Ekim Salı tek parça izle
Aleyna Çakır davasında yeni iddia!
Aleyna Çakır davasında yeni iddia!
Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...
Mehmet Ali Koran olayında flaş gelişme! Bulunan kafatası...
Müge Anlı 5 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 5 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 2 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 2 Ekim Cuma tek parça izle
Duygu Çelikten'in katili tutuklandı!
Duygu Çelikten'in katili tutuklandı!
Müge Anlı 1 Ekim Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 1 Ekim Perşembe tek parça izle
Duygu Çelikten olayında beklenen itiraf geldi!
Duygu Çelikten olayında beklenen itiraf geldi!
Müge Anlı 30 Eylül Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 30 Eylül Çarşamba tek parça izle
Aleyna Çakır davasında çok önemli gelişme! Savcı…
Aleyna Çakır davasında çok önemli gelişme! Savcı…
Daha Fazla Video Göster