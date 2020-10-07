Müge Anlı'da yarım asırlık hasret son buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan kavuşma herkese duygusal anlar yaşattı. 55 yıl önce evlatlık verilen Hülya Ertaş, 18 yaşında evlatlık verildiğini öğrendi. Kendisini evlatlık olarak veren Gülten – Yüksel Sığırcı çifti tarafından da evlatlık alındığını öğrenen Ertaş, gerçek ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dünkü çağrısının ardından ailesinin bulunduğunu öğrenen Hülya Ertaş, bugünkü canlı yayında ablasına kavuştu. İşte 7 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı yayınında yaşanan duygusal anlar…