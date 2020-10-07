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Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için elektrik direğine çıkmıştı...

Son dakika haberi... 'da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 44 yaşındaki hayatını kaybetti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için elektrik direğine çıkmıştı...

Olay, öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı. Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı.

Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için elektrik direğine çıkmıştı...

Yıldız'ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız'ı direkten aşağıya indirdi.

Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için elektrik direğine çıkmıştı...

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için elektrik direğine çıkmıştı...

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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