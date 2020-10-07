Şanlıurfa'da feci olay: Tamir için elektrik direğine çıkmıştı...
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan 44 yaşındaki İbrahim Yıldız hayatını kaybetti.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Olay, öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı. Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı.
Yıldız'ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız'ı direkten aşağıya indirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.