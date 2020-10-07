Türk doktorlar koronavirüsün kitabını yazdılar

Koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan Türk doktorlar, uyguladıkları tedavilerdeki başarı ve ülkemizde ölüm oranlarının diğer ülkelere düşüklüğü ile dünyada parmakla gösteriliyor. Şimdi de Türk doktorlar, koronavirüsün kitabını yazdı. "Covid-19 ve Pandemi Hastanesine Dönüşüm" adlı kitabın editörlüğünü, pandemide başarılı çalışmalarıyla tanınan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çekmeköy Devlet Hastanesi ile birlikte aynı zamanda Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin Başkhekimi olan Doç. Dr. Nurettin Yiyit yaptı. Prof. Dr. Nurten Bakan, Prof. Dr. Şirin Güven, Doç. Dr. Murat Uğur, Doç. Dr. Serkan Demir ve Uzm. Dr. Sultan Gözde Temiz de kitabın diğer editörleri oldu.

KENDİ TEDAVİLERİMİZİ BELİRLEDİK

Ülkemizde 11 Mart'ta ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte ön cephede bu virüsle savaşan Doç. Dr. Yiyit "7 ayda 200 binin üzerinde koronavirüs şüphelisine baktık. 10 binin üzerinde hastayı yatarak tedavi ettik. 500'e yakın hastamızda yoğun bakımda tedavi gördü. Ölüm oranlarımız yüzde 1'in altındaydı. Çünkü sadece dünyada uygulanan tedavilerle yetinmedik bir süre sonra kendi tedavilerimizi uygulaya başladık. Hastanemiz yüzde 95 doluluk oranını gördüğü günler oldu. O dönemde dünyanın tecrübelerinin yüzde yüz doğru olmadığını gördük. Dünya, ilk olarak durumu kötüleşen hastaları çok hızlı entübe (solunum cihazına bağlanmasını) edilmesini belirtiyordu. Biz, hastalara yüksek düzeyli oksijen vererek, hastaların hemen entübe edilmesini önledik. Onları klinik olarak takibe geçtik. Ve tedavide daha başarılı olduk. Bu da ölüm oranlarımızı düşürdü" dedi.

KALP KRİZİ GEÇİRENE DE GEBEYE BAKTIK

Sadece Kovid-19 hastalarına değil, kalp krizi geçiren Kovid-19 hastasına ya da koronavirüse yakalanan hamile hastaya da baktıklarını söyleyen Doç. Dr. Yiyit , şunları söyledi: "Bu bize ciddi tecrübe getirdi. Örneğin koronavirüse yakalanan gebelerin takibi ultrason ile takip etmeye başladık. Normalde tomografi ile yapılıyordu ama bu da gebe için yüksek radyasyon nedeniyle riskliydi.Hem annelerimizi hem bebeklerimizi koruduk. Kitapta bu tecrübelerimiz de yer aldı."

Asistan eğitimlerinden, ilaç etkileşimlerine kadar kitapta bütün tecrübelere yer verdiklerini söyleyen Doç. Dr. Yiyit "Bu kitap 400 sayfadan oluşuyor. Ve her bir sayfasından koronavirüs günlerinin tecrübeleri yer alıyor. Söz uçar yazı kalır dedik, hekim arkadaşlarımızla birlikte tecrübelerimizi yazdık. Bu kitap rehber bir kitap niteliğinde" dedi.

Gül KİREKLO /SABAH