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Son dakika | Yozgat'ta feci kaza! İki yük treni çarpıştı

Son dakika haberi...'ın Şefaatli ile Yerköy ilçesi arasında, Karanlıkdere mevkiinde 2 yük treninin çarpışması sonucu olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve ekipleri sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.10.2020 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020
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Son dakika | Yozgat'ta feci kaza! İki yük treni çarpıştı

Yozgat'ta 2 yük treninin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 makinist yaralandı.

Yerköy ile Şefaatli ilçeleri arasındaki Karaosmanlı mevkisinde 2 yük treni çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 2 makinist yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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