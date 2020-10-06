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Uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelerle yakalandı

'da bir kişi imal edilen malzeme ve uyuşturucu maddeyle yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.T. "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan bugün 'ne sevk edildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2020
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Uyuşturucu yapımında kullanılan malzemelerle yakalandı

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen Ö.T. isimli şahsın ikametinde arama yaptı.

NELER ELE GEÇİRİLDİ?

Aramada 99,96 gram metamfetamin maddesi, 13,45 gram esrar maddesi ile uyuşturucu madde yapımında kullanılan birçok materyal ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.T. "uyuşturucu imal ve ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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