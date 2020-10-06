Bursa’da suç örgütü çökertildi: 1’i polis 7 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Bursa'da farklı adreslere eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Gelen son dakika bilgisine göre polis tarafından düzenlenen operasyonda, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, şantaj, tehdit, yağma ve yaralama suçu işledikleri iddia edilen 1'i polis toplam 7 kişiyi gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, 2 tabanca bir tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi. 7 şüphelinden 4'ü, haklarında hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Polis Memuru S.S ile birlikte G.B ve R.A tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Muharrem Doğantez/Sabah)