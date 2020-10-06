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Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

’ın Ereğli ilçesinde akaryakıt istasyonuna giren otomobilde çıkan paniğe yol açtı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken itfaiye ekipleri yangınla ilgili rapor hazırladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.10.2020 Güncelleme Tarihi: 06.10.2020
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Akaryakıt istasyonunda yangın paniği

Yangın Kışla Mahallesi girişindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakıt almak için istasyona giren Serkan Uysal idaresindeki 67 ABL 201 plakalı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Sürücü otomobilden kendisini dışarı atarken çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahalede bulunarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Vatandaşların çabası ile otomobildeki yangın büyümeden kontrol altına alınırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

BÜYÜK PANİK

Otomobilde yangın çıkması sonucu akaryakıt istasyonu çalışanları ve diğer araç sürücüleri büyük panik yaşadı. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangınla ilgili rapor hazırladı.

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