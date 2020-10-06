Son dakika: Ankara'da FETÖ soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3'ü 'ByLock' kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin 'emniyet yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 'Garson' isimli gizli tanıktan ele geçirilen dijital veriler üzerinde çalışma yapıldığı belirtildi. Yapılan çalışma kapsamında, FETÖ/PDY mensubu olarak kodlanan, 'himmet' adı altında örgüte finansal destek sağlayan, örgütün düzenlediği toplantılara katıldığı belirtilen, kamu görevinden çıkarılan ve görevden uzaklaştırılan 3'ü 'ByLock' kullanıcısı 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü belirtildi.