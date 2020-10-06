Adana’da kurusıkı tabancayla soygun yaptı

Adana'da yüzünü maskesiyle gizleyen, silah çekerek marketten 2 bin lira gasp eden Ali D. (18) polis tarafından yakalandı. Gasp zanlısının soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soygun anın da kasiyerler ve müşteriler büyük panik yaşadı.