Adana’da kurusıkı tabancayla soygun yaptı
Adana’da yüzünü maskesiyle gizleyen, silah çekerek marketten 2 bin lira gasp eden Ali D. (18) polis tarafından yakalandı. Gasp zanlısının soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soygun anında kasiyerler ve müşteriler büyük panik yaşadı. Sabah’tan Murat Karaman’ın haberinin detayları…
Adana'da yüzünü maskesiyle gizleyen, silah çekerek marketten 2 bin lira gasp eden Ali D. (18) polis tarafından yakalandı. Gasp zanlısının soygun anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Soygun anın da kasiyerler ve müşteriler büyük panik yaşadı.
Olay, 2 Ekim'de Seyhan İlçesi 200 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünü maskesiyle kapatıp ellerine eldiven giden Ali D., dikkat çekmemek için raflardaki ürünleri incelemeye başladı. Daha sonra marketin kasa bölümüne gelen soyguncu, üzerinden taşıdığı kurusıkı tabancayı kasa görevlilerine doğrultarak paraları istedi.
Bu sırada soygunu gören müşteriler panik halde marketten dışarıya kaçması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Paraları alan gaspçı daha sonra marketten kaçtı. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan kasiyerleri market çalışanları sakinleştirdi.
Olayı aydınlatmak için hareke geçen polis, şüphelinin kaçış istikametindeki 100 güvenlik kamerasını inceledi. Soyguncunun aynı mahallede oturan ablasının evinde saklandığını belirledi. Ali D.'nin ayrıca olay sırasında giydiği kıyafetleri ablasına yıkattığı ve eniştesinin elbiselerini giydiği ortaya çıktı.
Gözaltına alınan Ali D., emniyetteki ifadesinde, " Daha önce market soyacaktım, ancak kasiyer erkek olunca vazgeçtim" dediği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (Murat Karaman/Sabah)