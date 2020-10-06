İzmir'de dehşete düşüren olay! Önce doktorları sonra da polisleri darp ettiler!

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde trafik kazası sonucu Ege Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Travma Birimi'ne tedavi amaçlı getirilen Ersin B., aynı bölümde çalışan kadın doktor Ö.K'ye, iddialara göre, 'neden beklediğini ve hemen tedavi edilmek istendiğini' söylemesi üzerine, doktor Ö.K' de 'planlanan tedavi yöntemine uymasını ve sakin olup beklemesini' söylemesinin ardından Ersin B., kadın doktora bağırarak hakaretler savurdu. Bunun üzerine aynı serviste çalışan doktor O.T., şahsın 'bağırmaması' yönündeki ikazı üzerine Ersin B., ve yanındaki İbrahim Halil Ç., her iki doktora da saldırarak doktorları darp etti.

HASTANE POLİSİNİ DE DARP ETTİLER

Doktorların saldırıya uğramasının ardından olay hastane polislerine bildirildi. İhbar alarak şahıslara müdahale etmek isteyen hastane polisi M.K., de İbrahim Halil Ç., tarafından saldırıya uğrayarak darp edildi. Darp olayının ardından 'beyaz kod' veren hastane polislerince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırı olayını gerçekleştirenlerden İbrahim Halil Ç., polis ekipleri hastaneye gelmeden önce olay yerinden hızla uzaklaşarak kaçarken, şüphelilerden Ersin B., hastane polisleri ve olay yerine gelen polis ekiplerince gözetim altına alındı. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerince İbrahim Halil Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 35 AFC 320 plakalı BMV marka araç içerisinde yanında bulunan Çetin Ö., ile birlikte yakalandı.