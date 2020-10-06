Ayşe Karaman'ın acılı annesi indirimli cezaya böyle tepki verdi

Ankara'da anestezi teknikeri Ayşe Karaman'ın (25) geçen yıl doktor Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunması sonrasında süren davada karar açıklandı. Duruşmaya, tutuksuz sanık Tarhan ile Karaman'ın ailesi ve tarafların avukatları katıldı. Mahkeme heyetinin karar için ara verdiği esnada, Karaman'ın annesi Feride Karaman, kızının mezarından getirdiği bir avuç toprağı sanık Tarhan'ın üzerine atarak, "Hiç mi Allah'tan korkmadın kızımı öldürürken" dedi. Kısa aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanık Tarhan'ın "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan, önce 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanığa "iyi hal indirimi" yaparak cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

'TAKIM ELBİSE GİYDİ, AKLANDI'

Duruşmanın ardından adliyenin önünde basın mensuplarına açıklama yapan anne Feride Karaman, mahkemeden vicdanları rahatlatacak bir karar çıkmadığını belirterek şunları söyledi: "Takım elbise giymesi, para ve okumuş olması bir caniyi akladı. Sadece 3 yıl hapis aldı. Masum görünen bu cani benim kızımı öldürdü. Yanlışı yapan bu doktor, elde edemeyince benim çocuğumu öldürdü. Aslında bunlar için idam verilmesi lazım." Karaman ailesinin avukatı Tevfik Tolga Beyendi ise Karaman'ın ölümüne neden olan etken maddeye ilişkin hususların açıklığa kavuşmadan mahkemenin savcıdan mütalaa istediğini söyledi. Kararını açıklayan mahkemenin sanığı bilinçli taksirle cezalandırdığını hatırlatan Beyendi, "İyi hal indirimiyle sanığın cezası 3 yıl 4 aya indirilerek adeta ödül gibi ceza verildi. Dosyada pek çok çelişki giderilmedi, araştırılmasını istediğimiz birçok hususun açıklığa kavuşmadığını dile getirdik. Dosya tamamlanmadan bu haliyle adeta hukuk faciası bir kararla tamamlandı" dedi.