Bakanı Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapmasının ardından Twitter'da, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Albayrak'ın paylaşımına hakaret içerikli yorumlarla saldırılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmıştı. Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de hakaret içerikli paylaşımları olduğu tespit edilmişti. Kaplan hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Albayrak ve ailesine yönelik saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kaplan'ın, "kamu görevlisine hakaret" suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Savcılık, Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları ile ilgili hazırlanan iddianamede ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakim karşısına çıkan Kaplan hakkında karar verildi.

AVUKAT İSTEMEDİ

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan Kaplan, duruşma salonuna tutuklu bulunduğu cezaevinden video konferansla bağlandı. Kimlik tespitinde işsiz olduğunu söyleyen sanığa hakim, barodan avukat isteyip istemediği sordu. Sanık Kaplan da avukat talebinin olmadığını ve savunmasını kendisinin yapacağını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise mahkemeye, davaya katılmak istediklerini bildiren bir dilekçe sundu.

Savunmasında aylarca polislik sınavı için çalıştığını söyleyen sanık Mehmet Fatih Kaplan, sınavlarda başarılı olmasına rağmen sebep gösterilmeden başarısız gönderildiğini iddia ederek, "Psikolojim bozuldu. KPSS'ye çalıştığım dönemde ara sıra Twitter'a giriyordum. Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Amacım sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek değildi. Yaşadıklarımdan bir hayat dersi aldığımı söyleyebilirim. İnsan haklarına saygılı bir birey olacağım" ifadelerini kullandı.