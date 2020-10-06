Ardahan'da operasyon! Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeleri ilaç kutusunda kaçırırken yakalandılar
Ardahan'ın Göle ilçesinde ilaç kutusu içinde saklı, Osmanlı ve Bizans dönemine ait sikkeler bulundu. Jandarma ekipleri, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendirerek, bölgede yol kontrolü yaptı.
Jandarma ekipleri, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Göle ilçesine tarihi sikke götürüldüğü yönündeki istihbaratı değerlendirerek, bölgede yol kontrolü yaptı.
Jandarma ekipleri, sikkelere el koyarken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.