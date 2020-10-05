Çanakkale ve Balıkesir'de hava sıcaklığı rekoru kırıldı
Türkiye'deki birçok ilde mevsim normalleri sıcaklığının üstüne çıkılırken, Çanakkale ve Balıkesir'de son yılların rekoru kırıldı. Çanakkale'de 36, Balıkesir'de 28 yıl sonra ekim ayının en yüksek hava sıcaklıkları ölçüldü.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Meteoroloji Müdürlüklerinden alınan bilgilere göre, Çanakkale il merkezinde 8 Ekim 1984'te hava sıcaklığı 31,7 derece olarak kaydedildi. Bu rekor, 36 yıl sonra bugün 31,8 derece ile kırıldı.
Balıkesir il merkezinde ise önceki en yüksek sıcaklık, 6 Ekim 1992'de 36,4 derece olarak kayıtlarda yer aldı. Şehrin ekim ayı sıcaklık rekoru da bugün 37 dereceyle geçildi.
Çanakkale'de çarşamba günü yer yer sağanak bekleniyor.
Sıcaklıkların hafta sonuna doğru düşerek cuma günü 25 derece olması öngörülen Balıkesir'de ise perşembe günü gök gürültü sağanak tahmin ediliyor.