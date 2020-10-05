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Toplu ulaşım araçlarında pazartesi yoğunluğu! İstanbullular isyan etti: Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz!

'de ile mücadele tüm hızıyla devam ederken 'da metrobüs, tramvay ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı. İlk iş gününde sıkıntı yaşayan vatandaşlar, araçlarında sosyal mesafeyi koruyamadıklarını dile getirdi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.10.2020 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020
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Toplu ulaşım araçlarında pazartesi yoğunluğu! İstanbullular isyan etti: Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz!

Cevizlibağ ve Altunizade yoğunluğun yaşandığı noktalardı. Cevizlibağ'da metrobüse binen yolculardan Çetin Tuncer Trabzon, "Korona olmamak imkansız. Metrobüsüne binen herkes kesin korona oluyordur.

Toplu ulaşım araçlarında pazartesi yoğunluğu! İstanbullular isyan etti: Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz!

Çok anormal bir durum var ortada. Şaşırıyorum Büyükşehir Belediyesi'ne. Karşımızdaki insan mı korona biz mi koronayız bilmiyoruz. Sırt sırta gidiyoruz.

Toplu ulaşım araçlarında pazartesi yoğunluğu! İstanbullular isyan etti: Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz!

Her gün endişeleniyorum korona mı oldum, eşime çocuğuma mı bulaştırdım diye korkuyorum. Sıkıntı çok büyük, gerekli önlemler alınmıyor" dedi.

Toplu ulaşım araçlarında pazartesi yoğunluğu! İstanbullular isyan etti: Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz!

İşe gitmek için metrobüs kullanan vatandaşlardan Vedat Ünalan, "Mesai saatlerinde çok kalabalık. Uyarı anonsları yapılıyor ama kulak asan yok.

Toplu ulaşım araçlarında pazartesi yoğunluğu! İstanbullular isyan etti: Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz!

Üçte bir oranında ayakta yolcu alınacak denildi ama bunun çok üzerinde yolcu alıyorlar. İnsanlar işe gittiği için çok kalabalık oluyor. Hafta sonu kullanmıyorum ama hafta içi haddinden fazla kalabalık var" diye konuştu.

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