Canlı yayında çocuklarını dövmüştü! İfadesi şoke etti...

"EVDEN KAÇAN EŞİME MESAJ VERMEK İÇİN YAPTIM"

Savcılıktaki ifadesinde, evden kaçan karısına öfkelendiği için çocuklarını dövdüğünü belirten Halil Y. Çektiği görüntünün kayıp olan karısı Zeliha Y.'ye mesaj göndermek için en küçük çocuğu E.Y'ye (7) çektirip sosyal medyada yayınladığını öğrenildi.